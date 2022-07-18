Сервісні центри, які підпорядковуються ГСЦ МВС, по всій країні створюють штучний дефіцит на вільні місця, забираючи у людей можливість законним шляхом оформити чи відновити документи, які були втрачені під час війни. Про це пише політолог Володимир Цибулько.

«Махінації з водійськими посвідченнями працювали в ГСЦ МВС ще до приходу Мойсеєнка, але він їх не лише зберіг, а й запровадив нові — уже під час повномасштабної війни», — зазначає у своєму блозі політолог Володимир Цибулько.

Водночас, за словами керівника сервісного центру Мойсеєнка, для відновлення водійського посвідчення достатньо звернутися до будь-якого сервісного центру, лише надавши паспорт та ідентифікаційний код.

«З початком війни велика кількість людей втратила свої документи, і послуга відновлення посвідчення водія стала однією з найзапитуваніших», — сказав чиновник під час брифінгу в Укрінформі «Робота сервісних центрів під час воєнного стану».

Але, як пишуть у деяких телеграм-каналах, співробітники сервісних центрів нібито займають місця в електронній черзі та продають їх потім за 200 доларів.

За словами Цибулька, українці по всій країні не можуть зареєструватися ні через сайти центрів, ні взяти талончики у терміналах: «Все через те, що „спеціально навчені“ так звані адміністратори займають черги на сторінках сервісних центрів в інтернеті або ж стоять біля терміналів — і як тільки звільняється час для прийому громадян, вони забирають той талончик собі, створюючи штучний дефіцит».

При цьому, за його словами, принаймні у частині відділень — співробітники нібито не дають відвідувачам користатися терміналом самостійно, в прямому сенсі цього слова — відганяють людей від монітора, пояснюючи це коронавірнусними заходами безпеки. Однак навіть якщо вам і поталанить обійти таку охорону, на екрані ви можете побачити напис «На жаль, вільний час відсутній!». Що стосується сайтів, то доступ для запису громадян відкривається о 00:01 щодоби. Але спіймати там нічого не вдасться — місць уже не буде.

Із приходом війни є висока потреба у послугах сервісних центрів та ЦНАПів — люди втратили документи, як-то паспорти чи водійські посвідчення, і намагаються їх відновити.

«Наші держслужбовці не ловлять ґав і швидко пристосувалися», — пише політолог та додає, що український держсектор не допомагає вирішити проблему, а «спробує навпаки — довести ваш розпач і біль до крайньої межі

«Ось і в цьому випадку у певних Telegram-каналах потім продають талончики на прийом у територіальні сервісні центри МВС. За 100 $ можна купити місце в електронній черзі на будь-який зручний Вам час у будь-якому ЦНАПі країни. А щоб купити електронну чергу для відновлення водійського посвідчення або техпаспортів на автомобіль, ціна питання доходить до 200 $. Враховуючи, що цією послугою скористалися 10 тисяч громадян, „схема“ принесла щонайменше 2 млн доларів за майже 150 днів війни», — підрахував політолог.

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