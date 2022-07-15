Фігурка дня. «Порцелянові історії». 17 липня 2022

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«Порцелянові» історії
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СПОГАДИ ПРО МИНУЛЕ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1992
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 53 cm
Лімітована серія

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

На березі великого гірського озера жив старий, навчений життєвим досвідом, морський капітан. Після виходу на заслужений відпочинок він перебрався від морських берегів подалі в гори, де його ніхто не знав, де йому ніхто не набридав спогадами про колишні життєві випробування, де його ніхто не турбував дрібними проханнями і не набридлив настирливими пропозиціями пропустити ввечері келих міцного місцевого пива.

Йому подобалося жити життям пустельника — доглядати невеликий город, на якому росло все, чим була багата гірська природа, та іноді на невеликому човні вирушати на середину озера, щоб виловити кілька рибин на вечерю.

Якось, сідаючи в човен, він почув, як сусідський хлопець просить затриматися хоч на хвилинку.
- Щось важливе? — спитав капітан.
- Не знаю, як для вас, а для мене це питання важливіше за багато інших, — зніяковіло відповів той. — І до кого б я з ним не звертався, до ладу відповісти на це запитання ніхто з наших так і не зумів. Можливо, ви допоможете.
- Ну, розказуй, що це за запитання таке, — капітан поклав у човен весла і приготувався слухати.
- Ось поясніть, чому Бог, думаючи про кожного з нас і наділяючи кожного почуттями любові, доброти і справедливості, водночас припускає існування зла, проблем, нещасть та жорстокої озлобленості, які доводиться переживати нам час від часу на собі?

Замість відповіді капітан запропонував хлопцеві сісти з ним у човен і, відштовхнувшися від берега, почав щосили гребти одним веслом. Човен кружляв на місці все більше і більше, але при цьому ні вперед, ні назад він, природно, не плив.
- Ну, це просто якась дурість! — вигукнув юнак. — То човен нікуди не попливе. Якщо ми хочемо досягти іншого берега, необхідно взяти до рук і друге весло!
- А ти, я бачу, не такий уже дурний хлопець, яким здався мені спочатку, — усміхнувся старий капітан і взяв у руки друге весло. — Ось і відповідь на твоє запитання…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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