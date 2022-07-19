Дантес розповів, як «ущемлені» росіяни намагалися зірвати благодійний концерт в Ізраїлі.

Популярний український співак Володимир Дантес, який розповів, як переживав розлучення з Надією Дорофєєвою, взяв участь у благодійних концертах в Ізраїлі. Перший виступ у рамках проекту «Доброго вечора, ми з України» з успіхом пройшов у Тель-Авіві. І українці, і іноземці прийшли з українською символікою, робили благодійні внески на допомогу нашій країні.

А от концерт у Хайфі ледь не опинився на межі зриву. Росіяни засипали місцеву владу скаргами про те, що нібито обмежуються їхні права, що українці розпалюють рософобію. Але концерт все ж таки відбувся. А наступного дня росіяни провели мітинг.

«Наступного дня ми виступали в Хайфі, і туди почали надходити листи, що ми розпалюємо ненависть до росіян. Серйозно?! Розумієте, ми виступаємо, збираємо гроші для України, підтримуємо та спілкуємося з переселенцями. Нагадуємо світові, що війна триває і треба продовжувати робити все, що можна заради перемоги України, наводимо факти, показуємо те, що відбувається в країні… А після терористичного нападу у Вінниці вони (росіяни) роблять мітинг, що їх утискують і ненавидять…», — обурився Дантес в Інстаграм.

Раніше Володимир Дантес віддав у користування волонтерам свій автомобіль Тесла.

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