«Справжнє благородство, внутрішня сила, божественний талант та влучний гумор»: артисти про Руслану Писанку, яка пішла з життя

Новина про раптову смерть відомої актриси та телеведучої Руслани Писанки стала шоком для її колег. Важко повірити, що молода красива, талановита Руся, як її називали близькі, яка ще недавно вела прямі ефіри, випромінювала потужну позитивну енергетику, пішла з життя. Їй було 56 років.

Актриса Ольга Сумська зізнається, що навіть не могла подумати, що писатиме ці слова співчуття і згадуватиме про Руслану в минулому часі. Ще два тижні тому вони говорили, планували разом зіграти в новій виставі.

«Мабуть, були серйозні проблеми зі здоров'ям… Руся нікому нічого не говорила… Ми спілкувалися два тижні тому, планували разом зіграти в новій виставі. Немає сил повірити в цю страшну новину, як вони поїхали з Києва, світ за очі. Вона співчувала мені щодо втрати нашої мами в лютому… Розповіла про операцію на нозі, яку зламала до війни на спектаклі, як лікарі збирали її по шматочках… Скільки років ми разом у театральній антрепризі, скільки зіграно чудових спектаклів! Харизматичнішої актриси та особистості важко уявити… Ми могли говорити годинами про все. Її: „Ольга В'ячеславівно, як ти?“ мене так завжди зігрівало. Руся дуже тяжко пережила смерть брата кілька років тому, він був чудовим кінооператором, потім операція на серці в мами. Я бачила, як їй важко, але вона не подавала виду. Ніхто не знав про її біль», — розповіла Ольга Сумська.

Вона наголосила, що на публіці Руслана — це завжди феєрверк емоцій, чарівності, таланту та гарного гумору.

Співачка Наталія Могилевська поділилася архівним фото та згадала, як вони разом із Русланою брали участь у «Танцях із зірками». Вона зазначає, що Писанці було найскладніше, але вона працювала найбільше, дивуючи своєю завзятістю.

«Те, що вона творила на підборах з її високим зростом і в боротьбі із зайвою вагою — це був справжній подвиг та справжній героїзм! Її благородний і добрий вихід із проекту був по-справжньому королівським.

Королевою неможливо стати, королевою народжуються. Справжня шляхетність, внутрішня сила, божественний талант та влучний гумор — рідкісні якості як для однієї людини", — пише Могилевська.

Телеведуча Людмила Барбір згадала, як разом знімалася із Писанкою в серіалі. Каже, що це була неймовірно світла людина, яка любила життя.

«Кожного разу, коли вона заходила на майданчик чи прямо в павільйон, вона ніби за собою тягла величезний шлейф життєвої енергії, який від нього йшов. Руся завжди багато жартувала, у кожній сцені вона завжди мала імпровізацію. Завжди з режисерами додавала до тексту якісь фішечки, кожна сцена — це була окрема величезна робота. Це неймовірно талановита та світла жінка, актриса, телеведуча. Це просто як грім серед ясного неба», — зі сльозами на очах прокоментувала смерть колеги Барбір.

А колега Русални з шоу «Твій День», ведучий Тимур Мірошниченко додав, що Писанка була такою позитивною людиною, яка справді «з лимона могла вичавити лимонад».

Востаннє Руслана виходила на зв'язок із глядачами під час святкування річниці інфотеймент-шоу «Твій День» у травні 2022 року. Ведуча заявила, що впевнена в перемозі України та своєму швидкому поверненні на Батьківщину.

Ірина Білик називає Руслану найдобрішою та найкрасивішою жінкою.

Актор, ведучий, продюсер Юрій Горбунов висловив свої співчуття та відзначив приголомшливе почуття гумору Руслани.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярного американського актора Тоні Сіріко, який зіграв у культових картинах «Славні хлопці», «Клан Сопрано», «Ліллехаммер».

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