Руслана Писанка померла в Німеччині від тяжкої хвороби

У Німеччині на 57-му році пішла з життя акторка та телеведуча Руслана Писанка, яка у лютому цього року впала на сцені та сильно травмувалася.

За інформацією «ТСН», після повномасштабного російського вторгнення Руслана виїхала до ФРГ, де лікарі діагностували у неї важку хворобу. У ніч проти вівторка, 19 липня, телеведучої не стало.

«Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала», — повідомляє колектив «Сніданку з 1+1».

Нагадаємо, що на початку лютого цього року Руслана Писанка знепритомніла на сцені Будинку офіцерів Збройних Сил України у Києві під час вистави «Потяг «Одеса-мама». Телеведуча сильно травмувала ногу — у неї діагностували перелом зі зміщенням.

Фото Руслани Писанки із соцмереж

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