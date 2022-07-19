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Рада призначила нового міністра соцполітики України

13:52 19 липня 2022
Жолнович

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада України призначила нового міністра соціальної політики України — Оксану Жолнович. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України. Сподіватимемося на якісну роботу. Соціальна сфера, особливо в умовах війни, є однією з найпріоритетніших», — написав Гончаренко.

Жолнович родом зі Львова, кандидат юридичних наук. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист». Там захистила кандидатську дисертацію на тему «Система трудового права України».

Є керівником Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

З 2019 до 2021 року була радницею міністра соціальної політики. Працювала у сфері захисту осіб з інвалідністю. Була членом правління Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності.

Жолнович був членом політичної партії «Сила людей». Від цієї політсили чотири рази балотувалася до рад різних рівнів.

За її призначення проголосували 282 депутати.

Нагадаємо, 15 липня Марина Лазебна подала до парламенту заяву про відставку з посади міністерки соцполітики.

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