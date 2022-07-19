Посипалися голови: звільнено заступника голови СБУ та керівників кількох обласних управлінь спецслужби

Президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка, а також 5 регіональних начальників управлінь — у Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській та Полтавській областях. У своєму вечірньому зверненні до українців глава держави сказав про те, що йде ревізія Служби безпеки та вирішується питання про звільнення 28 чиновників через незадовільні результати роботи.



Згідно з указами, звільнено:

- Григоренка Руслана Володимировича з посади начальника Управління СБУ у Сумській області;

- Краснянського Володимира Юрійовича з посади начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області;

- Лисака Сергія Петровича з посади начальника Управління СБУ у Житомирській області;

- Рудницького Івана Львовича з посади начальника Управління СБУ у Закарпатській області;

- Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління СБУ у Полтавській області.

Іншими указами Зеленський призначив Сергія Лисака керівником обласного управління СБУ на Дніпропетровщині.

Євген Борзілов очолив обласне управління СБУ у Закарпатській області, а Іван Рудницький — у Полтавській області.



Новий начальник Служби безпеки з'явився на Харківщині. Ним став Куц Олександр Іванович.

Нагадаємо, 17 липня Зеленський усунув з посади керівника СБУ Івана Баканова. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за зняття Баканова з посади голови СБУ. За — 265 голосів.

Баканова на засіданні Ради не було. Він опублікував звернення про свою роботу на посаді голови СБУ, в якому наголосив на «досягненнях» та заявив, що за кілька років змінити систему, яка формувалася десятиліттями, складно.



Баканов погоджується, що «були прорахунки», але запропонував розбиратися з ними окремо.



«Не все з запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам’ятати — складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами», — пише ексглава СБУ



Виконувати обов'язки голови служби доручено першому заступнику Баканова Василю Малюку.

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