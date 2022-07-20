«Схожа на ведучу «Сніданку 1+1»: Ектор Хіменес-Браво вдруге показав свою кохану (фото)

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який розхвалив свою «вівсянку а-ля різотто», вирішив знову поділитися зі своїми фолловерами новиною про особисте життя.

Так, напередодні ввечері Ектор опублікував фото, на якому він зображений з дівчиною (імовірно — своєю нареченою) на ліжку під час розглядання коміксів про кремлівського фюрера путіна.

«Сумую за нашими сімейними вечорами», — підписав «постільне» фото кулінар.

Фанати не забарилися з відповіддю.

«Давно хотіла побачити вашу кохану, щастя Вам. Все буде Україна…», «А хто це?», «50 and 25 years», «Схожа на ведучу «Сніданку 1+1», — пишуть шанувальники.

При цьому багато хто радіє за Ектора, якому, схоже, нарешті посміхнулося щастя в особистому житті.

Нагадаємо, схоже фото з'явилося на сторінці метра кілька днів тому, і тоді фоловери припустили, що таємничою брюнеткою може стати фіналістка «Майстер Шеф 6» Катя Пєскова.

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