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Чекаємо на весілля: Ектор Хіменес-Браво показав романтичне фото з коханою

15:35 17 червня 2022
Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво, який розповів раніше про свій найстрашніший сон, показав свою дівчину та зізнався, що дуже сумує за коханою. Він опублікував в Інстаграм фото зі своєю обраницею та висловив надію, що вони скоро зустрінуться.

«Моя люба, дуже за тобою сумую! Між нами кілометри — я в Україні, а ти далеко. Знай, я завжди поряд. Твій голос і твоя посмішка заряджають мене робити більше. Для країни та людей. Незабаром ми зустрінемося, обіцяю», — написав Ектор.

Ім'я своєї обраниці він не розкриває, не показує її обличчя. Шанувальники у коментарях розмірковують, хто ж ця красуня. Припускають, що це може бути фіналістка «Майстер Шеф 6» Катя Пєскова і чекають на швидке весілля.

Раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, що зайнявся військовою підготовкою та готовий зі зброєю в руках захищати Україну.

Фото instagram.com/hectorjimenezbravo

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