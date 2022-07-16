Вівсянка з грибами «а-ля різотто» від Ектора Хіменеса-Браво: Гриша Решетник вже спробував (відео)

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який розповів, як приготувати запіканку з цвітної капусти, вважає, що ранок має бути добрим, а сніданок — смачним.

Тому телекулінар вирішив поділитися рецептом своєї улюбленої вівсянки.

Для її приготування знадобляться:

печериці — 50 грам

гливи — 50 грам

вівсяні пластівці — 100 грам

вода — 200 мл

вершки — 50 мл

пармезан — 20 грам

сіль, перець

«А ти з чим любиш вівсянку? Пиши у коментарях», — звернувся Ектор до підписників — напевно він знав, якими будуть відповіді.

«Ням-ням», — відгукнувся першим телеведучий Гриша Решетник.

Не менш захопленими були відгуки й інших фоловерів — усі хвалили ідею нової страви, а також дякували Ектору за вишуканий рецепт.

А колега Ектора Володимир Ярославський вважає за краще готувати різотто з буряком.

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