36.29 / 37.18 36.20 / 37.26
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Вівсянка з грибами «а-ля різотто» від Ектора Хіменеса-Браво: Гриша Решетник вже спробував (відео)

16:34 16 липня 2022
Вівсянка з грибами «а-ля різотто» від Ектора Хіменеса-Браво: Гриша Решетник вже спробував (відео)

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який розповів, як приготувати запіканку з цвітної капусти, вважає, що ранок має бути добрим, а сніданок — смачним.

Тому телекулінар вирішив поділитися рецептом своєї улюбленої вівсянки.

Для її приготування знадобляться:

  • печериці — 50 грам
  • гливи — 50 грам
  • вівсяні пластівці — 100 грам
  • вода — 200 мл
  • вершки — 50 мл
  • пармезан — 20 грам
  • сіль, перець

«А ти з чим любиш вівсянку? Пиши у коментарях», — звернувся Ектор до підписників — напевно він знав, якими будуть відповіді.

«Ням-ням», — відгукнувся першим телеведучий Гриша Решетник.

Не менш захопленими були відгуки й інших фоловерів — усі хвалили ідею нової страви, а також дякували Ектору за вишуканий рецепт.

А колега Ектора Володимир Ярославський вважає за краще готувати різотто з буряком.

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 16 липня

Близнюки зможуть взятися за нову цікаву справу, а Леви отримають багато яскравих вражень: гороскоп від Анжели Перл на 16 липня

Філіп Кіркоров та Ані Лорак

«Лорак переодягалась у домробітницю та мила підлогу кіркорову»: кремлівські ЗМІ висміяли співачку-мовчунку

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Оперативне фото ДСНС

Померли разом в один день: під час ракетного удару по Чугуєву загинула подружня пара

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.