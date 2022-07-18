Найспекотніший день: вперше в історії королівства в Британії оголошено червоний рівень небезпеки

У понеділок, 18 липня, у низці міст Великобританії, зокрема в Лондоні, температура повітря вдень склала 38 градусів Цельсія. На 19 липня британське метеорологічне агентство Met Office прогнозує 43 градуси. Така спека для британців є аномальною. Це найвища температура за усю історію спостережень.

Вперше в історії Сполученого Королівства запроваджено «червоний» рівень небезпеки. Він означає неймовірно високий ризик пожеж. Людям рекомендується не перебувати довго на сонці та більше пити води. Закрито школи, у яких ще не завершився навчальний рік. У багатьох місцях зупинено рух поїздів. Декілька аеропортів у країні не приймають і не випускають літаки. Транспортні компанії рекомендували пасажирам утриматися від поїздок 18 та 19 липня.

На межі можливостей працюють лікарні. Людей везуть із тепловими ударами, зневодненням. Особливо важко доводиться тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання.

Влада дає невтішний прогноз. Аномальна спека може спричинити смерть сотень людей. При цьому експерти вказують на Португалію та Іспанію, де пекельна спека вже вбила понад тисячу людей.

Попередній температурний рекорд у Великій Британії був зафіксований 25 липня 2019 року. Тоді у Ботанічному саду Кембриджу термометри показували 38,7 градуса.

Рекордна спека очікується у найближчі три дні та у Німеччині. Температура вдень сягатиме 40 градусів. Ночами повітря охолоджуватиметься лише до 25−27 градусів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про небувалу посуху в Італії.

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