Потеплішає з лишком: в Україну йде 30-градусна спека

Як і обіцяли синоптики, в Україну повертається спекотна погода.

У середу, 20 липня, у західних областях України повітря прогріється до +30 градусів. Трохи свіжіше буде на Волині та Рівненщині, а також на південному заході країни, пише синоптикиня Наталя Діденко.



У північних областях буде комфортно, +20…+26 градусів. У східних, центральних областях та на півдні очікується +25…+29 градусів.

За її прогнозом, на більшій частині України буде сухо та сонячно. На Чернігівщині, Сумщині, а ввечері у середу ще й Харківщині та Полтавщині можливі грозові дощі.

У Києві 20 липня стане тепліше, очікується вдень до +24…+25 градусів.

Діденко нагадує, що від спеки зараз страждають країни Західної Європи.

20 липня основний ареал спеки переміститься до Німеччини, охопить значну частину Центральної Європи. Південна Європа, традиційно, також буде дуже розпеченою.

Нагадаємо, 18 липня в низці міст Великобританії, включаючи Лондон, температура повітря вдень склала 38 градусів Цельсія. Це найвища температура за всю історію спостережень.



Фото Pixabay

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