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Шоу-бізнес

«Дякую, що обрав нас своїми батьками»: Євген Хмара втретє став батьком

20:45 20 липня 2022
Євген Хмара

Відомий піаніст та композитор Євген Хмара поділився з шанувальниками радісною новиною. Дружина артиста Дар'я Ковтун народила третю дитину. У родині з'явився ще один хлопчик. Про це Євген розповів в Інстаграм та показав перші світлини з новонародженим сином.

«Ласкаво просимо на нашу чудову Планету. Дякую, що обрав нас своїми батьками. На одного Хмару стало більше», — підписав фото щасливий батько.

Раніше Євген розповідав, що народження вони планували в Києві. А потім піаніст має намір вивезти дружину та дітей за кордон. Швидше за все, до Австрії.

Євген та Дарина цього року відзначили п'яту річницю весілля. Подружжя виховує сина Миколу та дочку Віру. Ім'я новонародженого сина музикант поки що не називає.

Нагадаємо, нещодавно актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок утретє став батьком. У сім'ї з'явилася довгоочікувана донька.

Фото Інстаграм evgenykhmara

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