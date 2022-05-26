Актор «Дизель Шоу» втретє став батьком

Актор гумористичного проекту «Дизель Шоу» Олександр Бережок та його дружина Альона втретє стали батьками. В їхній сім'ї 26 травня народилася довгоочікувана донька. Дівчинка з'явилася на світ в одному зі столичних пологових будинків. Незважаючи на війну, Бережок із сім'єю залишається у своєму будинку під Києвом.

Мама та новонароджена почуваються добре. Альона показала перше фото з донькою.

Колеги з «Дизель Шоу» привітали багатодітного тата з народженням доньки. На офіційній сторінці в Інстаграм опублікували фото батьків із донькою. Її ім'я поки що не називають.

«Ми знаємо, як сильно ти на неї чекав. Знаємо, яким нелегким було це очікування, і як ти оберігав свою сім'ю весь цей час! Цієї непростої весни у вашому житті з'явився яскравий промінець щастя і світла, нехай він з кожним днем сяє все яскравіше. Ми щиро вітаємо наших Бережків. Нехай ваша дівчинка росте здоровою, усміхненою, щасливою. І під мирним небом», — привітали колегу артисти з «Дизель Шоу».

Альона та Олександр виховують синів Гліба та Лук'яна. Бережок раніше розповідав, що хлопці неоднозначно сприйняли новину про появу сестри.

«Гліб зрадів, а Лук'ян — ні. Він навіть образився, бо дуже чекав на братика. Але зараз уже змирився із цією новиною. Я поки що себе не відчуваю батьком дівчинки. Ми поки що в такому стані очікування перебуваємо», — казав Олександр.

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