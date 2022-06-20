Життя продовжується: Євген Хмара втретє стане батьком

Відомий піаніст та композитор Євген Хмара, якого обікрали в потязі до Чехії, поділився радісною новиною — у їхній родині очікується поповнення. Дружина артиста Дар'я Ковтун чекає на третю дитину. Євген каже, що вони з дружиною планують пологи в Києві. А потім музикант, який їздить із благодійними концертами по Україні та Європі, можливо, відвезе родину за кордон.

«Ми з Дашею чекаємо на третю дитину. Вже скоро народжувати, вона зараз у Києві. Ми дуже хочемо народжувати саме в Україні. Дуже віримо, що війна скоро закінчиться й буде безпечно. Але якщо війна йтиме далі, після народження дитини, якщо буде загроза життю, я думаю, відвезу її та дітей до Австрії», — сказав Євген Хмара kp.ua.

Євген та Дарина знайомі близько 20 років. Нещодавно вони відзначили п'яту річницю весілля. Подружжя виховує сина Миколу та дочку Віру. Стать третьої дитини музикант поки не називає.

Нагадаємо, нещодавно втретє став батьком актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок. Дружина Альона подарувала йому довгоочікувану доньку.

Фото instagram.com/evgenykhmara

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