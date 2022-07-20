Чемпіон світу відмовився грати проти росіянина і втратить свій титул

31-річний норвезький гросмейстер Магнус Карлсен, який у грудні минулого року достроково переміг росіянина Яна Непомнящего та захистив свій титул чемпіона світу, відмовився захищати шахову корону в поєдинку, який мав відбутися у 2023-му.

Суперником шахіста, який є фанатом мадридського «Реала», мав знову стати Непомнящий, що переміг на турнірі претендентів, але норвежець заявив, що не сяде за стіл із росіянином.

«Я думав над цим понад рік. Я не маю мотивації грати ще один матч. Я мало виграю від нього, це мені не дуже подобається. Хоча в історичному плані поєдинок був би цікавим, у мене немає бажання і я просто не гратиму його. Я був у Мадриді на завершення турніру претендентів. Зустрівся з керівництвом ФІДЕ та розповів про своє рішення, при цьому жодних вимог чи пропозицій я не висував», — наводить слова чемпіона сайт Chess24.

Додамо, що Карлсен став чемпіоном світу в 2013 році, перемігши індійця Вішванатана Ананда. Після цього норвежець успішно захищав шахову корону чотири рази — у 2014-му проти того ж Ананда, у 2016-му проти зрадника Сергія Карякіна, у 2018-му проти американця Фабіано Каруани та у 2021-му проти Яна Непомнящего.

Норвежець став другим в історії чинним чемпіоном світу, який відмовився грати за корону. Першим був легендарний американець Боббі Фішер у 1975-му, але тоді це рішення обернулося грандіозним скандалом та зривом поєдинку проти Анатолія Карпова. Тут же Магнус вчинив куди благородніше, повідомивши завчасно, — у підсумку за вакантний титул поборються Непомнящий, який став переможцем турніру претендентів, та китаєць Дін Ліжень, який став другим.

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