Стане початком руйнування оборони росії: Жданов пояснив вплив визволення Херсона на хід війни

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що звільнення окупованого Херсона може бути або тригером для того, щоб посипалася вся оборона росії, або це буде перший етап початку контрнаступної операції ЗСУ.

Про це він заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук у середу, 20 липня.

При цьому експерт додав, що на сьогоднішній день російська армія розривається між Донбасом і Херсоном, оскільки немає достатньо ресурсів для одночасного захоплення цих територій.

«Херсон може бути або тригером для того, щоб посипалася вся оборона росії, або це буде перший етап початку контрнаступальної операції наших військ. Чому? Тому що ліквідація Правобережного угруповання російських військ — це буде емоційно-військова перемога України над російською федерацією. До речі, росія сьогодні розривається між двома напрямками: Донбасом та Херсоном. Вони не знають, куди кидати війська, а додаткових сил у них на сьогодні немає», — зазначив Жданов.

Він зазначив, що для України умови в Херсонській області склалися дуже привабливі. За його словами, українські захисники можуть відрізати Правобережне угруповання армії росії і потроху її «знекровлювати» і витісняти.

«Але далі буде такий великий рубіж, як річка Дніпро, оскільки їм відрізається південна Україна, яку якщо звільняти, то треба буде заходити лише з півночі. Форсувати Дніпро для нас буде дуже проблематично. Хоча все залежатиме, як відступатиме російська армія», — сказав Жданов.

Нагадаємо, раніше аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов висловив думку, що контрнаступ ЗСУ буде дуже непросто стримати за двох умов. Перша — якщо Україна підготує чи застосує наявні резерви. Друга — якщо вдасться знищити один чи два із трьох мостів у Херсонській області.

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