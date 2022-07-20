путін хотів дійти до Одеси: колишній російський прем'єр про плани кремлівського диктатора

Президент росії владимир путін, у якого фахівці спостерігають психічний та нарцисичний розлад з ознаками садизму, вторгаючись в Україну, хотів швидко провести військову операцію та змінити керівництво у Києві.

Про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону заявив колишній глава уряду росії, опозиціонер Михайло Касьянов.

За словами Касьянова, російська пропаганда, яка супроводжувала перші дні вторгнення, ясно давала зрозуміти, які цілі у путіна.

«Я не думаю, що Путін хотів захопити всю Україну… Але він і сам зізнавався, що хоче змінити владу у Києві, і закликав офіцерів, «візьміть владу та знесіть ваших там…» , — розповів політик.



Кремлівський диктатор також планував досягти і деяких територіальних завоювань. Окрім Донецької та Луганської областей в адміністративних межах, це сухопутний коридор у Крим та Одеса.

Касьянов припустив, що наступні місяці російська пропаганда буде підносити, що початкових цілей операції досягнуто.

«Сподіваюся, що українська влада, українські воїни не дозволять таку перемогу святкувати. Навіть таку, половинчасту, без зміни влади, як хотів путін на самому початку», — сказав політик.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявляв, що головні битви цієї війни будуть за Херсон та Мелітополь.

ЗСУ вже знищили кілька військових баз у районі Херсона та на окупованій частині області. А вчора українські військові вдарили HIMARS по Антонівському мосту через Дніпро у Херсоні.

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