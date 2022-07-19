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У окупантів проблеми: ЗСУ вдарили HIMARS'ом по важливому мосту через Дніпро у Херсоні (фото, відео)

16:32 19 липня 2022
Антонівський міст у Херсоні

Радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, який раніше розповів про ліквідацію ЗСУ бази росіян у Лазурному, повідомив про результати удару українськими військовими в район херсонського мосту.

«Мета — не Антонівський міст, а територія за ним. У районі кафе „Наїрі“, де орки облаштували собі пункт охорони та окопалися. Туди й прилетіло. А те, що це попадання поряд з мостом, — однозначний знак оркам: біжіть як можна швидше. Інакше буде пізно», — написав він на своїй сторінці у соцмережах.

Сергій Хлань також повідомив про черговий удар ЗСУ по району Чорнобаївки, де «як жест доброї волі добре мінусувалося у росіян».

Тим часом у мережі з'явилося відео, зняте на Антонівському мості, де видно наслідки «прильотів».

А місцева «влада» та окупанти посилюють тиск на місцевих жителів. Так, порушникам комендантської години загрожують розстрілом на місці.

Раніше військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявляв, що головні битви розвиватимуться на півдні України — за Херсон та Мелітополь. Він назвав їх ключем до майбутнього в цій війні.

Фото СтратКом ЗСУ

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