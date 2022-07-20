У середу, 20 липня, в рамках Європейських університетських ігор в Лодзі (Польща) команда з ватерполо Львівського університету фізичної культури ім. Івана Боберського перемогла у півфіналі команду університету Дебрецена (Угорщина).

Університет Дебрецена — Збірна ЛДУФК ім. І. Боберського 15−16 (3−1, 3−3, 5−6, 4−6).

Як відзначив президент Федерації водного полу України Олександр Свіщов, це неймовірна перемога, яка далася ціною надзвичайних зусиль.

«По ходу поєдинку наші спортсмени довший час програвали 2 м’ячі, і тільки завдяки наполегливості та впертості, завдяки спортивній фортуні, яка приходить до сильних духом і справжніх спортсменів, нашим хлопцям вдалося вирватися вперед. На жаль, не обійшлося без травм, дуже сподіваюся, неважких і некритичних. Дуже вдячний і тренерському штабу, який в нинішніх непростих умовах в Україні добився таких високих результатів, здобули таку важливу перемогу, яку ми всі присвячуємо нашій незалежній державі!», -відзначив Олександр Свіщов .

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов

Детальніший звіт про матч — на офіційному сайті https://waterpolo.com.ua/Федерації водного поло України!

Нагадаємо, фінал відбудеться ввечері, у четвер, 21 липня.

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