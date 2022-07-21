36.90 / 38.34 37.16 / 38.87
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Налякав ракетний обстріл: у Польщі фіксують рекордну кількість біженців з Вінниці

21:05 21 липня 2022
українські біженці у Польщі

На вокзали Варшави в останні дні почало прибувати більше українських біженців, особливо з Маріуполя та Вінниці. Про це повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох. Люди голодні та втомлені, — розповіла Адріана Поровська. — Ми й надалі потрібні, без вашої підтримки ми не зможемо їм допомагати. Передусім потрібні вода та сухпайки, які б люди, що проїжджають транзитом через польську столицю, могли взяти із собою. Все це можна доставити, наприклад, до пункту, який координує Каміліанська місія соціальної допомоги на варшавському Центральному залізничному вокзалі».

Цілком очевидно, що на таку активність вінничан вплинув ракетний обстріл міста 14 липня, під час якого загинули 25 осіб. Налякані люди знову почали пакувати валізи та виїжджати, боячись повторних терактів зі сторони рф.

Додамо, що за 17 липня з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулися 29,3 тисячі осіб.

Читайте також: «Коли на нас полетіли вікна, дочка крикнула: „Лягай!“ і сама кинулася на підлогу»: сім’я дивом вижила в епіцентрі ракетного удару по Вінниці

263

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Писанка

«Відвезу мою Русю додому, до Києва»: чоловік Руслани Писанки повідомив про кремацію актриси

бур&#39;яни

Трохи оцту та гасу — й забудете про бур’яни на городі

«Атомна зброя путіну не допоможе»: відомий астролог назвав дату «повної капітуляції» росії

«Атомна зброя путіну не допоможе»: відомий астролог назвав дату «повної капітуляції» росії

Град

Настав час вибивати росіян: експерт назвав регіон, який незабаром стане ареною найжорсткіших боїв

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту