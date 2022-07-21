Налякав ракетний обстріл: у Польщі фіксують рекордну кількість біженців з Вінниці

На вокзали Варшави в останні дні почало прибувати більше українських біженців, особливо з Маріуполя та Вінниці. Про це повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох. Люди голодні та втомлені, — розповіла Адріана Поровська. — Ми й надалі потрібні, без вашої підтримки ми не зможемо їм допомагати. Передусім потрібні вода та сухпайки, які б люди, що проїжджають транзитом через польську столицю, могли взяти із собою. Все це можна доставити, наприклад, до пункту, який координує Каміліанська місія соціальної допомоги на варшавському Центральному залізничному вокзалі».

Цілком очевидно, що на таку активність вінничан вплинув ракетний обстріл міста 14 липня, під час якого загинули 25 осіб. Налякані люди знову почали пакувати валізи та виїжджати, боячись повторних терактів зі сторони рф.

Додамо, що за 17 липня з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулися 29,3 тисячі осіб.

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