Через Угорщину — тільки з документами англійською: біженцям, які повертаються в Україну, дали важливі поради

Українці, які через бойові дії були змушені виїхати до Європи, стикаються з тим, що в країнах Євросоюзу немає єдиних правил щодо перетину кордону або пересування між державами-членами.

«Європейська правда» та «Європа без бар'єрів» дали кілька порад людям, які повертаються додому, стосовно того, що потрібно врахувати при перетині КПП на кордонах.

Так, у випадку повернення через кордон Угорщини краще мати документи про статус тимчасового захисту англійською мовою. Угорські прикордонники відмовляють у в'їзді за «потенційно проблемними» документами та кажуть, що їхні власники — туристи. Якщо вам відмовили, спробуйте в'їхати до України через словацький чи польський кордон.

Громадяни України, які отримали захист у прикордонних країнах ЄС (Угорщина, Словаччина, Польща), краще перетинати саме їхні кордони. Наприклад, польський номер PESEL не має жодного значення для інших прикордонників, окрім поляків.

Також людям радять при поверненні до України не їхати через Болгарію, якщо немає діючих та «безпроблемних» біометричних паспортів. Це, зокрема, важливо для тих, хто жив ці місяці у Греції, Туреччині чи Північній Македонії та їде додому наземним транспортом. Болгарія — чи не єдина країна ЄС, яка досі вимагає від українців повного пакету документів для в'їзду та навіть для транзиту: біометричний паспорт чи паспорт із візою, чи посвідчення про повернення додому, яке консульства зараз майже не видають.

Якщо ви виїхали з Польщі та повертаєтеся туди ж, потрібно бути готовим до того, що на кордоні вам ставитимуть запитання. Тож краще мати документи, що підтверджують мету тимчасової поїздки в Україну.

Навіть якщо ви виїжджали з Польщі на деякий час, при повторному в'їзді потрібно обов'язково говорити прикордонникам, що мета поїздки — захист у зв'язку з воєнними діями в Україні. Навіть якщо у вас вже є такий статус, все одно треба казати, що їдете саме через війну. Це обмежує прикордонників у списку вимог до мандрівників.

До речі, останні зміни до польського законодавства також дають змогу відновити статус PESEL UKR, навіть якщо людина повернеться до Польщі після виїзду в Україну довше, ніж на 30 днів. Причина повернення має бути обґрунтованою — це активні бойові дії за місцем проживання.

Якщо ви отримали відмову та впевнені, що вона необґрунтована, спробуйте перетнути кордон через інший пункт, підготувавши додатково всі документи. Іноді це спрацьовує та людей пропускають взагалі без запитань.

Нагадаємо, що з 18 липня на 10 днів тимчасово закрили пункт пропуску «Краковець» на кордоні з Польщею. Це пов'язано з ремонтними роботами.

Також слід пам'ятати, що українці, які отримують у Польщі соціальну допомогу, повинні повідомляти, якщо збираються виїхати з РП більш ніж на 30 діб. Якщо гроші продовжать нараховувати, їх доведеться повертати.

Фото Держприкордонслужби України

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