Біженців, які повертаються в Україну, можуть змусити повернути виплачену в Польщі суму соцдопомоги: що важливо знати

Більшість українців, які рятувалися від війни, виїхали до Польщі, де вони отримали право на держдопомогу. Людям варто знати, що у певних випадках частину отриманих грошей, які виплачуються лише у тому випадку, коли українці знаходяться на теренах РП, їх змусять повернути.

Як повідомляє gsminfo.com.ua, в Управлінні соціального страхування країни (ZUS) пояснили, що українці мають повідомляти про свій від’їзд з Польщі. Інакше отримані кошти їм доведеться повернути, та ще й з відсотками, що нараховуються у якості покарання.

Наразі нашим співгромадянам надається такий самий пакет державної допомоги, як і полякам. Це — право на соцвиплати для дорослих, спеціальна програму для дітей 500+, послуги дитячого садочка та безкоштовне медичне обслуговування. Якщо українець повертається на батьківщину, то виплати припиняються. Але трапляється, що наші співвітчизники забувають попередити ZUS про свій від’їзд, або ж просто не знають, що це потрібно робити.

Якщо українці виїздять з країни більш ніж на 30 діб, то їх позбавляють права на виплати, а також інші безкоштовні послуги, що входять до пакету допомоги. У разі, якщо переселенець не відмовиться від державного утримання і соціальна служба продовжить його нараховувати, йому доведеться повертати незаконно отримані гроші.

Те, що людина покинула терени Польщі, ZUS дізнаються швидко, бо персонал має доступ до кількох різних держреєстрів, а також даних прикордонної служби.

Про від’їзд з країни люди можуть повідомляти онлайн з допомогою Платформи електронних послуг (PUE) соціальної служби. Потрібно обрати спеціальну форму (POG) та заповнити її. Причому інформувати польську соцслужбу необхідно не лише у разі повернення в Україну, а й у випадку переїзду до іншої країни Євросоюзу.

Нагадаємо, що українці у Польщі можуть подавати заявки на допомогу в рамках програми «Сімейний капітал опікунчий». Йдеться про грошову допомогу у розмірі 12 тис. злотих на другу та наступну новонароджену дитину у сім’ї.

Фото Pixabay

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