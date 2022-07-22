Хоче зрадити путіна: Олег Жданов пояснив, чим викликані прохання кадирова про виділення Чечні ППО

«Тік-ток-маршал» рамзан кадиров, який обіцяв путіну швидко ліквідувати президента України, зараз ймовірно замислюється про відокремлення республіки від росії і можливу зраду диктатора путіна.

Такий висновок зробив військовий експерт Олег Жданов із недавнього прохання кадирова до путіна розмістити у Чечні системи ППО.

«Бо Чечня, як суб'єкт федерації, перебуває в єдиній системі ППО росії та протиракетної оборони, яку вони позиціонують як таку, що може збити всі ракети НАТО. Хоча, дивлячись на те, що вони не можуть збити ракети, які начебто на Білгород летять з території України, тоді яка у них система, що вона може і не може… Кадиров, який просить окрему ППО, згадав другу чеченську війну, коли російська авіація бомбила Чечню і треба було захищати повітряний простір? Тоді у нього в голові десь ідея Ічкерії. Він одного разу зрадив Ічкерію, тепер хоче зрадити рф. Мене така позиція кадирова не дивує», — сказав Жданов.

Водночас сам кремлівський диктатор сьогодні боїться розпорошувати війська.

«Він у Тегерані вмовляє Туреччину та Іран не чіпати зони відповідальності всередині самої Сирії. Тому що росія сьогодні не в змозі протистояти чи відстоювати власні інтереси в тій же Сирії. Ніхто не дасть. Але якщо вони оголосять знову про відокремлення від Росії, то росія вже третю чеченську кампанію не витягне. Нема чим», — переконаний Жданов.

Нагадаємо, раніше колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив «ФАКТАМ», що у разі масованого удару по Києву в Москві та Санкт-Петербурзі почнуть вибухати мости та аеродроми, і «бавовна» спіткає БАМ.

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