«Путін боїться за себе та свою сім'ю»: український генерал про перелом у війні рф проти України

«Без оголошення війни путін не може провести у рф загальну мобілізацію»

— Поки що складно говорити про серйозну стратегічну зміну на фронті, — каже Ігор Романенко. — Так, в України на озброєнні з'явилися високоточні системи Himars. Було зроблено низку вдалих пострілів по позиціях окупантів. Знищено військові склади, які російські пропагандисти називають «складами з гуманітарною допомогою», командні пункти з особовим складом, серед якого були й представники вищого військового керівництва російської армії, знищено паливні та продовольчі склади. Але в нас поки що мало цих реактивних систем, лише близько десяти, тому говорити про те, що вже настав переломний момент на фронті, поки що зарано.

Himars українською армією використовується досить ефективно. Чекаємо на поповнення у вигляді нових РСЗВ. Але навіть у такій невеликій кількості Himars ще не показали весь свій потенціал. Наразі ми вражаємо цілі на відстані 70−80 кілометрів. Але ми можемо отримати реактивні снаряди, які зможуть знищувати ворожі цілі на відстані до 300 кілометрів з філігранною точністю.

— Низка експертів періодично повідомляють про те, що путін все-таки змушений буде офіційно відмовитися від терміну «спеціальна операція» та оголосити війну Україні. Але неоголошена війна триває з 2014 року, а широкомасштабна — з 24 лютого. Що це може означати для нас і що для росії? Що може змінитися?

— Без оголошення війни путін не може оголосити про загальну мобілізацію у рф. А людський ресурс, задіяний у війні проти України, не нескінченний. Поступово частина населення країни-агресора починає розуміти, що ця війна їм не потрібна, що від них приховують реальну кількість втрат. Десь починають підпалювати військкомати, десь призовники тікають прямо з ешелонів дорогою на фронт. А якщо путін офіційно оголосить війну Україні, то можна оголошувати в росії і загальну мобілізацію, щоб поповнити лави своєї армії.

Крім того, після офіційного оголошення війни путін заявить про свої нові стратегічні цілі. Мовляв, наразі вони вже воюють не з нацистами, а з НАТО на території України.

«У разі масованого удару по Києву в Москві та Санкт-Петербурзі почнуть вибухати мости та аеродроми»

— 14 липня російські терористи завдали чергового ракетного удару. Цього разу було обстріляно центр Вінниці, загинуло багато мирних громадян. Ворог щодня методично знищує ракетами Харків, бомбардує Миколаїв та інші міста на півдні України. У західних регіонах та столиці відносно спокійно за винятком повітряних тривог. Із чим може бути пов'язана така тактика ворога?

— Харків рашисти обстрілюють регулярно та інтенсивно, бо він поряд із їхніми позиціями. Тому Харків можна обстрілювати і звичною ствольною артилерією вдень, і «Іскандерами» вночі. До Києва вони так легко дістати не можуть з території Білорусі. А взагалі, вони знають, що масований обстріл столиці України їм може здорово відгукнутися.

— Чим ми можемо відповісти?

— Почнуть вибухати мости у Санкт-Петербурзі, Москві, інших містах. Будуть вибухи на БАМі, на військових аеродромах…

— Хто може реалізувати такі погрози?

— Війська Сил спеціальних операцій ЗСУ, які можуть виконувати такі завдання на території противника.

— Вони вже знаходяться на території росії?

— Ну, ви ж розумієте, що ми не можемо про це знати. Але я вас запевняю, що, якщо буде дана відповідна команда, вони нароблять шуму на території рф. Путін сказав, що «вони ще не починали». Секретар РНБО України Олексій Данилов відповів путіну, що ми теж поки що не починали.

— Чи є загроза використання росією проти України ядерної зброї?

— У росії готуються до ядерної війни. У кремлівського диктатора є ще така, поки що не реалізована, опція. Це зброя масового ураження, до якої належать, крім ядерної, біологічна та хімічна зброя. Але поки що, на даний момент, путін не піде на такий крок. Він боїться за себе, за сім'ю. Він чудово розуміє, попри всю свою браваду, що ядерний удар по суверенній європейській державі для нього не залишиться безкарним.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що, на думку західних експертів, перебіг війни може змінити визволення тимчасово окупованих Херсона та Мелітополя.

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