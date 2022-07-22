Виявився педофілом: режисера «Єралаша» засудили до 14 років суворого режиму

В росії ухвалили вирок педофілу. Режисера «Єралаша» Іллю Білостоцького звинуватили у розпусних діях щодо неповнолітнього. Заарештували Білостоцького у 2020 році за заявою 13-річного підлітка, повідомляє «Стархіт».



Під час обшуків у режисера знайшли колекцію непристойних фото та відео з неповнолітніми хлопчиками.



У кримінальній справі йдеться, що Білостоцький у період 5−6 листопада 2018 року, перебуваючи у своїй квартирі, вчинив дії сексуального характеру щодо раніше знайомого йому малолітнього хлопчика, який не міг чинити опір.



Сонцевський районний суд Москви засудив колишнього режисера «Єралаша» Іллю Білостоцького до 14 років колонії суворого режиму.

Засідання суду відбувалося у закритому режимі. Чи визнав засуджений провину, невідомо.



48-річний Білостоцький з 2004 року перебуває у Гільдії кінорежисерів росії. Він зняв кілька випусків кіножурналу «Єралаш» та сім серій серіалу «Слід». Остання його робота — дитячий фільм «Втеча рогатих вікінгів».



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Миколаївщині чоловіка засудили до 12 років в'язниці за зґвалтування дитини. А в Закарпатській області двох місцевих жителів засуджено до 15 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої дівчинки, яка виявилася донькою одного з них.















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