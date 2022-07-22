Із 24 липня в Україні запрацюють нові правила отримання водійського посвідчення — теоретичну та практичну частини підготовки водіїв віднині розмежовують. Рішення про це нещодавно прийняв Уряд України.

Відтепер охочим отримати водійське посвідчення доведеться спочатку пройти повний теоретичний курс навчання в автошколі. Однак внутрішній теоретичний іспит в автошколі скасовується — по закінченню навчання заклад освіти формуватиме лише Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вноситиме дані до Єдиного державного реєстру МВС. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС України.

Складати «теоретичний» іспит доведеться у територіальному сервісному центрі МВС (крім майбутніх водіїв категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE). Усі, хто успішно його складає, отримують Свідоцтво, яке є пропуском на практичний курс навчання. Свідоцтво діятиме протягом 1 року. Таким чином усі, хто успішно склали теоретичний іспит, матимуть рік на те, аби пройти практичний курс навчання. За умови, якщо цей термін пройшов, а людина, яка хотіла отримати посвідчення водія, так і не склала наступний екзамен з практичного водіння, вона має починати навчання спочатку.

На теоретичному курсі навчання треба опанувати правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання домедичної допомоги.

Після цього черга дійде до практичної частини — причому спочатку практичні навички перевірятимуть в автошколі, а потім на водія чекатиме другий етап практичного іспиту — в сервісному центрі МВС. Складання практичного іспиту в автошколі є обов’язковим і заклад освіти видаватиме Свідоцтво про закінчення практичної підготовки (буде чинне протягом двох років).

Відзначимо, що українцям, які вимушено виїхали до Польщі після початку повномасштабного російського вторгнення на власних автомобілях, потрібно буде обміняти українське посвідчення водія на польське, адже українське буде чинним лише до 31 грудня 2022 року.

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