36.26 / 37.25 36.33 / 37.48
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Українцям у Польщі доведеться отримувати нові права водія: у чому причина

19:52 18 липня 2022
права

Українцям, які виїхали до Польщі після початку повномасштабного російського вторгнення на власних автомобілях, потрібно буде обміняти українське посвідчення водія на польське.

Українські права дійсні у Польщі до 31 грудня 2022 року. Після цієї дати тим українцям, хто не обміняв посвідчення водія, доведеться заплатити штраф до 1500 злотих (9400 грн), пише Аuto 24.

Щоб отримати «права поляка», потрібно у мерії заповнити відповідну анкету та подати пакет документів:
- фото 35×45 мм;
- копію українського посвідчення водія;
- посвідчення водія з перекладом присяжного перекладача;
- паспорт чи інший документ, що підтверджує легальне перебування у Польщі,
- підтвердження сплати обов'язкового збору за права водія у розмірі 100,50 злотих (близько 650 грн).

Також потрібно сплатити консульський збір, який зараз складає 125 злотих. Оплачувати його необхідно переведенням на рахунок Генерального консульства України за місцем проживання.

Нагадаємо, українцям значно спростили отримання Карти поляка.

173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Подружжя з первістком

Замість росії народжувала в Америці: Тодоренко подарувала Топалову другого сина та назвала його українським ім'ям (фото)

Гороскоп на 18 липня

На Раків чекають кардинальні зміни в особистому житті, а Рибам все вдаватиметься на роботі: гороскоп від Анжели Перл на 18 липня

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.