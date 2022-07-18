Українцям у Польщі доведеться отримувати нові права водія: у чому причина

Українцям, які виїхали до Польщі після початку повномасштабного російського вторгнення на власних автомобілях, потрібно буде обміняти українське посвідчення водія на польське.

Українські права дійсні у Польщі до 31 грудня 2022 року. Після цієї дати тим українцям, хто не обміняв посвідчення водія, доведеться заплатити штраф до 1500 злотих (9400 грн), пише Аuto 24.

Щоб отримати «права поляка», потрібно у мерії заповнити відповідну анкету та подати пакет документів:

- фото 35×45 мм;

- копію українського посвідчення водія;

- посвідчення водія з перекладом присяжного перекладача;

- паспорт чи інший документ, що підтверджує легальне перебування у Польщі,

- підтвердження сплати обов'язкового збору за права водія у розмірі 100,50 злотих (близько 650 грн).



Також потрібно сплатити консульський збір, який зараз складає 125 злотих. Оплачувати його необхідно переведенням на рахунок Генерального консульства України за місцем проживання.

Нагадаємо, українцям значно спростили отримання Карти поляка.

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