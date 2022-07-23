Любив, як дитину: легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлено на аукціон

Ім'я семиразового чемпіона світу у класі «Формула-1» німця Міхаеля Шумахера, чий син Мік розбився на швидкості 240 км/год на Гран-прі Саудівської Аравії, продовжує приносити колосальний прибуток через багато років після завершення гонщиком кар'єри.

Зокрема, на аукціон виставлено болід Ferrari F300 із номером шасі 189, на якому німець виграв чотири гонки з чотирьох у 1998 році. За оцінками аукціонної компанії RM Sotheby's, за ексклюзивну «іграшку», яку сам Шумахер любив, як дитину, і яку було продано приватному колекціонеру в 1999-му, майбутньому покупцю доведеться викласти суму від 6 до 8 мільйонів доларів.

На Ferrari F300 Міхаель Шумахер виграв чотири гонки з чотирьох

Додамо, що це вже не перший болід Міхаеля Шумахера, який піде з молотка на аукціоні за шалені гроші. У 2017 році Ferrari Marlboro F2001 був реалізований за 7,504 млн доларів, а в 2019-му чемпіонський Ferrari F2002 «потягнув» на 6,6 млн в американській валюті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Формули-1 Кімі Райкконен продав елітний спорткар за 2 млн доларів за кілька годин.

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