Журналіст просить Малюську та Гутцайта відреагувати на псевдоголову ФБУ Шевченка
Відомий український журналіст Сергій Іванов закликає СБУ, ГБР, Міністерства спорту та юстиції розслідувати діяльність Кирила Шевченка, який намагається захопити Федерацію боксу України. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.
За словами Іванова, Кирило Шевченко буквально за пару днів до повномасштабного вторгнення росії спробував здійснити рейдерське захоплення ФБУ, у тому числі і на користь агресора.
«2020 року очолюючи Київську федерацію боксу, він привіз в Україну двох „тренерів“ — чеченців Рустама Чичаєва та Валіда Айдамірова. Чичаєв — бойовик горезвісного чеченського СОБРу, Айдаміров — заступник начальника оперативно-розшукової частини кримінальної міліції при МВС Чечні. Після втручання наших спецслужб їх депортували, але питання, навіщо Шевченко писав листи та тягло сюди кадировських бойовиків, залишається відкритим», — пише Іванов і просить оцінити дії Кирила Шевченка.
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