37.68 / 38.98 38.07 / 39.50
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Журналіст просить Малюську та Гутцайта відреагувати на псевдоголову ФБУ Шевченка

20:37 23 липня 2022
Кирило Шевченко

Відомий український журналіст Сергій Іванов закликає СБУ, ГБР, Міністерства спорту та юстиції розслідувати діяльність Кирила Шевченка, який намагається захопити Федерацію боксу України. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.


За словами Іванова, Кирило Шевченко буквально за пару днів до повномасштабного вторгнення росії спробував здійснити рейдерське захоплення ФБУ, у тому числі і на користь агресора.

«2020 року очолюючи Київську федерацію боксу, він привіз в Україну двох „тренерів“ — чеченців Рустама Чичаєва та Валіда Айдамірова. Чичаєв — бойовик горезвісного чеченського СОБРу, Айдаміров — заступник начальника оперативно-розшукової частини кримінальної міліції при МВС Чечні. Після втручання наших спецслужб їх депортували, але питання, навіщо Шевченко писав листи та тягло сюди кадировських бойовиків, залишається відкритим», — пише Іванов і просить оцінити дії Кирила Шевченка.

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Восени додадуть по 300 грн: хто із пенсіонерів може розраховувати на збільшення пенсії у найближчі місяці

Восени додадуть по 300 грн: хто із пенсіонерів може розраховувати на збільшення пенсії у найближчі місяці

Інвалідне крісло

Пенсія з інвалідності: як розмір виплат залежить від групи та страхового стажу (інфографіка)

Галкін та Пугачова з дітьми

«Яка в мене красуня сидить»: Галкін показав Пугачову, яка змінилася (відео)

Руслана Писанка із чоловіком

«Були хвилі болю, але вона усміхалася»: чоловік Руслани Писанки розповів про її останні дні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту