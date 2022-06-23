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Спорт

У Федерації боксу заявили про рейдерське захоплення

16:31 23 червня 2022
бокс

В Федерації боксу України повідомили про рейдерське захоплення організації. Відповідна заява опублікована на сайті ФБУ.

Зокрема, в ФБУ повідомили про незаконні реєстраційні дії, за допомогою яких зловмисники змінили дані про керівника ФБУ в Єдиному державному реєстрі. Замість законно обраного керівника Володимира Продивуса в ЄДР з’явився запис про керівника Кирила Шевченка, який нібито був обраний 22 лютого 2022 року на «позачерговій конференції ФБУ».

В федерації заявляють: така конференція не скликалася, а її протокол, на підставі якого і були внесені зміни в ЄДР, є підробленим документом з фіктивними даними про делегатів, які начебто голосували від імені місцевих осередків ФБУ.

Організація також поінформувала про рейдерське захоплення міжнародні інституції боксу, до складу яких входить.

Раніше міжнародні федерації висловили довіру легітимному президенту ФБУ Володимиру Продивусу та попередили про існуючий ризик виключення українських боксерів з міжнародних змагань через спроби неправомірного впливу на національну федерацію.

«Федерація боксу України буде вживати всіх законних заходів для протидії рейдерам та їх співучасникам, в тому числі відстоюватиме свої права та законні інтереси в судових інстанціях та інших органах, в тому числі міжнародних, а незаконним діям рейдерів та їх посібників мають надати оцінку ДБР, СБУ та інші правоохоронні органи», — йдеться у зверненні за підписом генерального секретаря ФБУ Іллі Гуровича.

Це звернення ФБУ направило до Міністерства молоді та спорту, а також до Національного олімпійського комітету України.

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