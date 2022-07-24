День святої Ольги: що суворо заборонено робити 24 липня
Православні українці святкують 24 липня День святої Ольги. Це свято було встановлено на честь рівноапостольної княгині київської Ольги. Вона канонізована Католицькою та Православною церквами.
В народі цей день називали Ольга Страдниця, а жінок з іменем Ольга вітали з іменинами. 24 липня варто сходити до церкви, щоби помолитися рівноапостольній Ользі. Свята вважається заступницею женців, вдів та новонавернених християн; перед її іконою просять про сімейне щастя, зміцнення віри та допомогу у важких питаннях.
У свято Ольги не займаються роботою вдома, на землі та рукоділлям. Також не можна лаятись і поганословити, скаржитися на життя. Згідно з народними прикметами, 24 липня не можна позичати гроші, а також планувати весілля, інакше шлюб триватиме недовго.
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В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
* * *
Твоє ім'я Ольга — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
* * *
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Ольга, найкращі привітання!
* * *
Сьогодні настали іменини
У Ольги, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно православні українці відзначали День Петра і Павла.216
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