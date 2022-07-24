День святої Ольги: що суворо заборонено робити 24 липня

Православні українці святкують 24 липня День святої Ольги. Це свято було встановлено на честь рівноапостольної княгині київської Ольги. Вона канонізована Католицькою та Православною церквами.

В народі цей день називали Ольга Страдниця, а жінок з іменем Ольга вітали з іменинами. 24 липня варто сходити до церкви, щоби помолитися рівноапостольній Ользі. Свята вважається заступницею женців, вдів та новонавернених християн; перед її іконою просять про сімейне щастя, зміцнення віри та допомогу у важких питаннях.

У свято Ольги не займаються роботою вдома, на землі та рукоділлям. Також не можна лаятись і поганословити, скаржитися на життя. Згідно з народними прикметами, 24 липня не можна позичати гроші, а також планувати весілля, інакше шлюб триватиме недовго.

* * *

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

* * *

Твоє ім'я Ольга — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

* * *

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Ольга, найкращі привітання!

* * *

Сьогодні настали іменини

У Ольги, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно православні українці відзначали День Петра і Павла.

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