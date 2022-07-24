Шольц гальмує постачання Україні німецької системи ППО

У неділю, 24 липня, стало відомо, що Німеччина затримує постачання Україні систем ППО. Київ подав заявку на купівлю 11 зенітно-ракетних комплексів Iris-T SLM у німецької збройової компанії Diehl Defense на початку липня. Уряд України також запросив «фінансову підтримку» для завершення цієї угоди. Вартість одного комплексу складає 140 мільйонів євро. Відтак за 11 комплексів потрібно заплатити 1,5 мільярда євро.

Міністерство економіки ФРН схвалило угоду, проте остаточний дозвіл компанія Diehl Defense має отримати від Федеральної ради безпеки Німеччини, яку очолює канцлер Олаф Шольц. Як пише видання Welt am Sonntag, заявка лежить без розгляду вже три тижні.

Цю інформацію газеті надали джерела у Берліні, які хочуть зберегти анонімність. Видання звернулося за роз'ясненнями до федерального уряду. Його офіційний представник заявив, що засідання Ради безпеки є таємними.

«Тут не може бути надана жодна інформація. Ми принципово не коментуємо поточні угоди з іншими країнами», — наголосив він.

Welt am Sonntag стверджує, що постачання комплексів Iris-T SLM тепер очікується до кінця року, не раніше.

Нагадаємо, Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні новітні системи ППО під час свого виступу у Бундестазі 1 червня. «Ця система дасть Києву можливість захистити ціле велике місто від російських повітряних ударів», — наголосив тоді канцлер.

Справді, керовані ракети, що використовуються на Iris-T SLM, здатні збивати будь-які повітряні цілі — літаки, гелікоптери, ракети — на відстані до 40 кілометрів та на висоті до 20 кілометрів.

Шольц говорив, що перші комплекси ППО можуть бути поставлені Україні до жовтня. Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок пізніше уточнила, що постачання можуть тривати кілька місяців. Вона очікувала, що повністю введені в експлуатацію в Україні ці новітні системи будуть не раніше ніж у листопаді. Тепер і ці терміни, схоже, зрушуються ще далі.

І це не єдина, на жаль, неприємна новина для українців. В інтерв'ю газеті Bild, яке вийшло 22 липня, Бербок заявила, що не відкидає провалу так званих кругових поставок танків для України.

Домовленість була досягнута між Берліном та Варшавою. Польща мала віддати Україні танки Т-72 радянського зразка. Натомість Варшава хотіла отримати найсучасніші німецькі танки Leopard 2 A7.

Бербок підкреслила, що такий обмін бронетехнікою «на той час здавався найкращим та найоперативнішим способом» допомогти Україні зброєю. Тепер уряду ФРН доводиться розбиратися, чому такий обмін не відбувається, і чи має Німеччина в цих умовах шукати інші шляхи.

Польський уряд звинуватив Берлін в обмані. Бербок ці звинувачення відкинула. «У подібній ситуації ніхто не обманюватиме своїх європейських сусідів. Із самого початку було зрозуміло, що ми не зможемо замінити всі танки за одну ніч», — заявила глава МЗС Німеччини. «Коли йде війна, не відразу зрозуміло, який шлях ідеальний», — додала вона.

Німеччина не може поставити також нові бронетранспортери, тому що їх поки що немає у Бундесверу. А ось інші види техніки можуть бути доставлені до України негайно, вважає Бербок.

Дії уряду Шольца різко критикувала голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман. В інтерв'ю газеті Rheinische Post вона заявила, що Німеччині слід відмовитися від кругових поставок важких озброєнь Україні та почати постачати таку зброю безпосередньо.

«Ми маємо знайти в собі мужність визнати, що кругові поставки працюють не так, як ми собі уявляли, і відповідно маємо замість них перейти до прямих поставок», — сказала Штрак-Циммерман. Вона закликала Шольца якнайшвидше скликати Національну конференцію з України, щоб узгодити подальшу допомогу Києву. У ній мають взяти участь представники уряду, Бундесверу, військової промисловості та профспілок.

Поки що Німеччина передавала Україні переважно міни, підривники та ручні гранати. У червні ЗСУ отримали від ФРН сім протитанкових гаубиць. Свою обіцянку Берлін виконав з затримкою на цілий місяць. Тепер ми чекаємо на 15 зенітних самохідних установок Gepard. Їх Німеччина обіцяла дати ще на початку квітня. Очікується, що перші такі самохідки Україна отримає наприкінці липня. Цілком питання планується закрити до початку вересня. Також Німеччина обіцяла передати ЗСУ три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II.

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