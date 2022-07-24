Автомобілі перетворилися на металобрухт: у страшній ДТП під Вінницею загинули чоловік та дружина (фото, відео)

У Вінницькій області 22 липня сталося жахливе ДТП поблизу села Сальник Калинівської територіальної громади. У результаті зіткнення автомобілів Toyota та Daewoo загинули водій та пасажирка останнього. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції Вінницької області.

«Аварія сталась близько 17.30. За попередньою інформацією слідства, 35-річний водій Toyota, житель Київської області, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Daewoo. У результаті автопригоди 58-річний водій Daewoo і його 55-річна пасажирка, мешканці Житомирської області, загинули на місці пригоди. Водій Toyota з тілесними ушкодженнями госпіталізований до лікарні», — повідомили в поліції.

Загиблі були подружжям. Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена причина автопригоди. Транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачене покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як писали «ФАКТИ», у Полтавській області сталася масштабна ДТП на на 330 км автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський. Там відбулося перекидання вантажного автомобіля MAN, що спричинило перекриття руху транспорту у напрямку аеропорту «Полтава».

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