Серйозне ДТП на трасі Київ — Харків: на в'їзді до Полтави перекинулася величезна фура (фото)

У Полтавській області сталася масштабна ДТП на на 330 км автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський. Як повідомили у патрульній поліції, там відбулося перекидання вантажного автомобіля MAN, що спричинило перекриття руху транспорту у напрямку аеропорту «Полтава».

За попередніми даними, 38-річний водій вантажівки не впорався з керуванням, отримав травми і потрапив до лікарні.

Для того, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини, було задіяно спеціальну техніку.

За повідомленням місцевих ЗМІ, вантажівка перевозила пиво.

Вантажівка заблокувала дорогу на декілька годин

Внаслідок ДТП було пошкоджено відбійник

Нагадаємо, на початку липня на Тернопільщині водій КАМАЗу не помітив чоловіка, який лежав на дорозі і здійснив наїзд на нього.

Фото патрульних і з соцмереж

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