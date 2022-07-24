Серйозне ДТП на трасі Київ — Харків: на в'їзді до Полтави перекинулася величезна фура (фото)
У Полтавській області сталася масштабна ДТП на на 330 км автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський. Як повідомили у патрульній поліції, там відбулося перекидання вантажного автомобіля MAN, що спричинило перекриття руху транспорту у напрямку аеропорту «Полтава».
За попередніми даними, 38-річний водій вантажівки не впорався з керуванням, отримав травми і потрапив до лікарні.
Для того, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини, було задіяно спеціальну техніку.
За повідомленням місцевих ЗМІ, вантажівка перевозила пиво.
Нагадаємо, на початку липня на Тернопільщині водій КАМАЗу не помітив чоловіка, який лежав на дорозі і здійснив наїзд на нього.
Фото патрульних і з соцмереж1517
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