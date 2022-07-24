Призов до ЗСУ: чи можуть відправити на передову без підготовки та кого мобілізують насамперед

Поки триває боротьба з агресором, в Україні діють правила загальної мобілізації населення, коли на службу до ЗСУ можуть призвати будь-якого військовозобов'язаного.

При цьому, як і в будь-якому масовому заході, можливі помилки та непорозуміння.

Тому Hromadske вирішило звернутися до юристів за роз'ясненням деяких актуальних питань.

Кого призивають насамперед?

Згідно з указом президента, в Україні триває загальна мобілізація — на службу можуть призвати будь-якого військовозобов'язаного.

«На практиці центри комплектування зараз мобілізують усіх, хто проходить за критеріями віку, здоров'я та не має підстав для відстрочки. Можуть вручити повістку та мобілізувати будь-якого здорового чоловіка віком від 18 до 60 років, який не має права на відстрочку або документів, що підтверджують це право», — пояснив менеджер адвокатського об'єднання PwC Legal Артем Крикун-Труш.

Так що мене без бойового досвіду можуть відправити на передову?

Нікого не можуть відправити до зони бойових дій без підготовки — згідно зі статтею 29 закону «Про військовий обов'язок та військову службу», військовозобов'язані та резервісти мають пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори. Наказ Міноборони також зобов'язує командирів військових частин забезпечити «якісну підготовку резервістів та військовозобов'язаних та повноту проходження ними програми підготовки». Втім, зараз через війну навчання проводять у скорочені терміни — від 7 до 20 днів.

Чи можна відмовитися від повістки?

За порушення правил військового обліку передбачено адміністративну відповідальність — штраф від 850 до 1700 грн (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення), і якщо акт складуть, то далі справу розглядатиме керівник центру комплектування, який може стягнути штраф. Втім, ви маєте право оскаржити цю ухвалу в місцевому суді — суди вже скасовували штрафи, якщо вони були виписані з порушенням.

У суді центр комплектування доводитиме, що ви порушили правила обліку: саме за це — а не за відмову від повістки — передбачено штраф. За саму відмову покарання немає.

Чи законно вручати повістку за правопорушення (наприклад, за порушення правил дорожнього руху)?

Такі дії правоохоронців вважаються незаконними.

Що робити, якщо представники центрів комплектування вручають повістки разом із поліцейськими?

У цьому випадку варто викликати інший наряд поліції і зафіксувати факт порушення закону.

«Якщо представники поліції беруть участь у будь-яких діях — це не означає, що ці дії абсолютно законні і відповідають чинним нормам», — пояснив адвокат юридичної компанії «Міллер» Юрій Мельник.

Нагадаємо, нещодавно Рада підтримала розширення списку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

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