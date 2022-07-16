Називають «ухилянтами»: чи можуть на кордоні вручити повістку тим, хто повертається до України

Після того, як міністр оборони Олексій Рєзніков висловився про ексцес виконавців, коментуючи вручення повісток у покарання, Центр протидії дезінформації при РНБО України підтвердив законність вручення повісток про заклик на військову службу у пунктах перетину кордону або на блокпостах. Втім, як заявив ветеран АТО Денис Гойко у коментарі «СтопКору», неправильною є практика, коли військовозобов'язаних, які виїхали за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, звинувачують у тому, що вони нібито «ухиляються».

«Людину звинуватили в тому, що вона — ухилист, хоча це не відповідає дійсності. Чоловік пішов у військкомат (територіальний центр комплектації. — Авт.) і зараз знову проходить військову службу», — повідомив ветеран.

Він підкреслив, що навіть якщо повістки і вручають, її отримання не означає, що людина вже завтра має бути на передовій. Це лише інструмент обліку військовозобов'язаних у воєнний час.

«Зрозуміло, що, перебуваючи за кордоном, людина не може стати на облік у військкоматі у своєму регіоні. Тому це суто організаційний момент», — пояснив Гойко.

Він також зазначив, що якщо громадянин України підпадає під критерії третьої хвилі мобілізації, яка почалася з 24 травня 2022 року, він має пройти медогляд. Якщо стан здоров'я дозволяє виконувати українцеві умови служби за певною військовою спеціальністю, він може бути призваний на службу. Але вирішує це лише військово-лікарська комісія, і саме за нею залишається останнє слово про придатність призовника до військової служби.

Нагадаємо, експерт відповів на 10 питань про мобілізацію.

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter