Рада підтримала розширення списку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації

Українці, які втратили близьких родичів у результаті повномасштабної війни, отримають відстрочку від призову під час мобілізації. Відповідний законопроект Верховна Рада підтримала у першому читанні.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За основу проект закону підтримали 298 депутатів.

Підготовка до другого читання відбуватиметься за скороченою процедурою. На подання правок відведено 7 днів.

Як йдеться у пояснювальній записці законопроекту, йдеться про громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій у Донецькій та Луганській областях, а також з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Слід зазначити, що наразі особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада продовжила термін військового стану та загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року. На найпоширеніші питання про загальний призов-2022 читачам «ФАКТІВ» відповів адвокат Андрій Новак.

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