36.28 / 37.26 36.34 / 37.49
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Рада підтримала розширення списку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації

16:52 18 липня 2022
Рада підтримала розширення списку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації

Українці, які втратили близьких родичів у результаті повномасштабної війни, отримають відстрочку від призову під час мобілізації. Відповідний законопроект Верховна Рада підтримала у першому читанні.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За основу проект закону підтримали 298 депутатів.

Підготовка до другого читання відбуватиметься за скороченою процедурою. На подання правок відведено 7 днів.

Як йдеться у пояснювальній записці законопроекту, йдеться про громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій у Донецькій та Луганській областях, а також з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Слід зазначити, що наразі особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада продовжила термін військового стану та загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року. На найпоширеніші питання про загальний призов-2022 читачам «ФАКТІВ» відповів адвокат Андрій Новак.

277

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Подружжя з первістком

Замість росії народжувала в Америці: Тодоренко подарувала Топалову другого сина та назвала його українським ім'ям (фото)

Михайло Богачук

«Син в останню мить закрив своїм тілом побратима — нашого земляка»: відразу четверо нацгвардійців загинули на Луганщині

чоловік

Знайдено труп з вогнепальним пораненням: у Дніпрі застрелився слідчий поліції

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.