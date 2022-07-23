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Іспанія
Мануфактура: NAO (Lladro)
Рік створення: середина 1970-х
Розмір: 29×15 см
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
В одного високопоставленого китайського мандарина (так за старих часів португальські мандрівники називали вельмож у феодальному імперському Китаї) був єдиний син. Ріс він недурним хлопчиком, але був настільки непосидючим, що, чому б його не намагалися навчити, він ні в чому не виявляв старанності. А від того й знання його були вельми поверхневі. Так, він умів непогано малювати та грати на флейті. Так, він вивчав з учителями закони, але навіть переписувачі знали більше за нього.
І тоді батько, стурбований таким станом справ, вирішив віддати хлопця в учні до відомого майстра бойових мистецтв. Щоб, так би мовити, зробити дух сина твердим, як і належить справжньому чоловікові. Однак юнакові незабаром набридло повторювати однакові рухи тих самих ударів. Він звернувся до майстра зі словами:
- Вчитель! Скільки можна повторювати один і той самий рух? Чи не час мені вивчати справжнє бойове мистецтво, яким так славиться ваша школа?
Майстер нічого не відповів, але дозволив йому займатися зі старшими учнями, і невдовзі юнак дізнався про багато нових прийомів.
Одного разу майстер покликав юнака і передав йому сувій із листом:
- Віднеси цей лист своєму батькові.
Юнак узяв листа і вирушив у сусіднє місто, де мешкав його батько. Дорога до міста огинала великий луг, посередині якого якийсь старий наполегливо тренував удар правою рукою. І поки юнак обходив по хитромудрій дорозі цей луг, старий продовжував невтомно відпрацьовувати один і той же удар:
- Гей, старий! — гукнув юнак. — Закінчуй вже молотити повітря. Адже ти все одно не зможеш перемогти в поєдинку навіть дитину!
Не зупиняючи свого тренування, старий відповів, що нехай хлопець спочатку спробує його перемогти, а потім уже сміється. Хлопець цей виклик прийняв. Десять разів він пробував напасти на старого — і десять разів старий збивав його з ніг одним і тим самим ударом правої руки. Ударом, який він досі невтомно відпрацьовував.
Після десятого разу хлопець уже не міг продовжувати бій.
- Я б міг убити тебе з першого ж удару, — спокійно сказав старий. — Та пошкодував. Ти ще молодий і дурний. Іди своєю дорогою.
З опущеною головою юнак дістався до дому батька та передав йому листа. Розгорнувши сувій, батько повернув його синові:
- Ось читай. Це стосується тебе.
. Каліграфічним почерком вчителя в листі було написано лише кілька слів: «Один удар, доведений до досконалості, кращий за сто ударів, вивчених поспіхом…»
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с Пн-Зх
Тиск: 745 мм