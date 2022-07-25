У росії продовжують продавати техніку Samsung у магазинах за «сірими схемами», попри попередні заяви про припинення поставок до країни-агресора.

Про це йдеться в матеріалі на сайті informator.ua.

Як зазначають автори матеріалу, до війни компанія Samsung контролювала 30% ринку мобільних смартфонів у росії. І хоча у Samsung на початку березня 2022 року заявили, що припинять постачання електроніки (в т.ч. чіпів та телефонів) до РФ, робота продовжується.

У публікації посилаються на дані CNews, які свідчать про те, що з кінця червня Samsung у росії шукає 19 нових менеджерів та 12 розробників у дослідний центрі Samsung на сайті вакансій HeadHunter — в основному в Москві. Серед них керівник відділу побутової електроніки, регіональний менеджер, менеджер по роботі з ключовими клієнтами тощо.

«Якби компанія призупинила продаж товарів у росії, навіщо б їй знадобилися і нові продавці? Samsung, що „героїчно йшов“ з російського ринку, не просто продовжує там працювати, а створює шляхи сірого імпорту в росію для прямого обходу санкцій!», — пишуть автори матеріалу.

Журналісти informator.ua переконані, що компанія Samsung в Москві набирає фахівців для «паралельного імпорту», який таким не є, оскільки насправді вони закуповують у себе самих — через представництва Samsung із країн Митного союзу (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан). Нові ж співробітники займатимуться контролем викладення товарів на прилавках, розповсюдженням по мережі, рекламними матеріалами тощо.

На підтвердження цієї версії автори матеріалу зазначають, що смартфони мають маркування ЄАС (Eurasian Conformity), які засвідчують Євразійську відповідність на ринку держав-членів Митного союзу. Всі смартфони однакові та призначені для роботи в країнах Митного союзу (включаючи росію).

Як йдеться в публікації, офіційно головний офіс Samsung у Кореї наче проти цього, але «не помічає», що його офіційні дилери в росії продають контрафактну техніку. На товарах є маркування російською мовою, а локалізувати техніку у росії не треба — вона працює.

Крім того, йдеться в матеріалі, компанія Samsung має завод з виробництва телевізорів у російській Калузі. У червні він частково повернувся до роботи, а офіційний сайт Samsung в росії нічого про заборону постачання товарів у росію не пише, зате хвалиться благодійністю і пропонує огляди нових моделей техніки.

При цьому автори публікації зазначають, що людина, яка працювала з компанією Samsung, на правах анонімності повідомила їм, що стратегічні рішення (у тому числі про продаж) в інших країнах завжди офіційно узгоджуються з центральним офісом у Південній Кореї. Тож самі по собі представництва Samsung у росії, Білорусії, Вірменії, Казахстані, Киргизії не змогли б без відома керівництва в Кореї налагодити схему «сірого імпорту». Тому цей крок, за словами джерела видання, узгоджений у Сеулі у центральному офісі Samsung.

У зв’язку з цим автори матеріалу закликали українців бойкотувати техніку Samsung, доки компанія не припинить продажу своїх товарів в росії.

На фото: Samsung у москві нібито набирає фахівців для «паралельного імпорту» / фото ua.depositphotos.com

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