Спека повертається: у Закарпатті обіцяють +35

У вівторок, 26 липня, спека повернеться у західні області України — протягом дня там очікується до +29+32 градусів, а у Запарпатті — до +32+35 градусів.

Як прогнозує синопткиня Наталія Діденко, температура на заході спаде у середу, 27 липня.

Буде спекотно у вівторок також на Одещині та Миколаївщині, де очікується до +29+32 градусів. А у більшості областей України переважатиме комфортна літня температура повітря — до +25+29 градусів. На Харківщині та Сумщині — прохолодніше: до +22+26 градусів.



«Дощі з грозами 26 липня пройдуть у східній частині України та на Полтавщині, а вже аж надвечір — на Львівщині, Волині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Чернівецькій області та у Закарпаття», — додала вона.

А ось погоду в Києві у вівторок синопткиня називає майже ідеальною. Буде сонячно, без опадів, вітер північного напрямку невеликий або помірний, повітря максимально прогрієтьсядо +26 +27 градусів.

«На тижні спека переважатиме у південній частині, на решті території України — тепло або помірно спекотно», — прогнозує Наталка Діденко.

Тим часом в Укргідрометцентрі повідомляють, що середня температура вдень 26 липня очікується на рівні +26+28 градусів, а у Закарпатті буде до +36 градусів.

Фото Укргідрометцентру

У середу, 27 липня, у західних регіонах пройдуть дощі з грозами.

Фото Укргідрометцентру

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня повідомляла, що 28 липня у західних та північних областях місцями можливі дощі з грозами. У цей період стовпчики термометрів показуватимуть: ночами 15−20 градусів вище за нуль, вдень очікується 20−26 градусів тепла.

Фото Pixabay

21

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter