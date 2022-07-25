Двоє і путін: психолог «вирахував» двійників президента росії за формою черепа

У світових ЗМІ періодично з'являється інформація про те, що президента росії володимира путіна на публічних заходах замінюють двійниками.



Кандидат психологічних наук і поліграфолог Дмитро Попов вважає, що путін має ще п'ять клонів. Але останніми роками «до роботи» залучають лише двох. Двійники трохи відрізняються один від одного рисами черепа.

Про це Попов заявив в інтерв'ю журналістці Наташі Влащенко.



За словами психолога, він давно вивчає поведінку російського диктатора й провів ціле дослідження, у ході якого виміряв відстані між різними частинами черепа, та встановив, що крім путіна, є ще два дуже схожі на нього «президенти росії».

«Я брав лінійку і на відео вимірював відстань від підборіддя до перенісся, від перенісся до кінчика верхівки, відстань між куточками рота, відстань між куточками очей та відстань між скронями. Всі ці п'ять відстаней, безперечно, різні. Залежать від того, наскільки камера є далекою, наскільки йде проєкція, наскільки людина рухлива», — пояснив Попов.

За словами Попова, справжній путін, вів засідання Радбезу 21 лютого 2022 року, де було визнано незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР».

Справжній путін розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном, міністром оборони росії сергієм шойгу з приводу Маріуполя.

Один з двійників путіна був на параді 9 травня та на економічному форумі у Санкт-Петербурзі у червні 2022 року.

«Третій путін» вручав нагороди режисеру Микиті Міхалкову та художньому керівнику симфонічного оркестру Юрію Башмету за кілька днів до економічного форуму, а також їздив до Ірану.

Попов також нагадав, що у справжнього путіна права сторона тіла (рука і нога) працюють погано. Це було видно під час бесіди з шойгу про Маріуполь.

У його двійників жодних проблем з опорно-руховим апаратом немає, вважає Попов. Психолог зазначив, що під час візиту путіна до Ірану його двійник зістрибнув з трапу літака на праву ногу і не було видно, щоб йому це було боляче чи некомфортно.

Нагадаємо, начальник Головного управління української розвідки Кирило Буданов також припустив, що до Ірану замість путіна літав його двійник.

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