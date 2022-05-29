У британській розвідці вважають, що президент рф володимир путін, який розв'язав війну проти України, швидше за все, давно мертвий. Але про це в кремлі вважають за краще не поширюватися, оскільки вважають за краще залишатися при владі якомога довше, передає Daily Mirror.

Джерело видання розповіло, що нещодавні виступи Путіна у ЗМІ, швидше за все, були попередньо записані. Двійник міг також використовуватись на публічних заходах, таких як Парад Перемоги у Москві 9 травня.

«Путін дуже хворий, і коли він помре, його смерть зберігатиметься в секреті протягом декількох тижнів, якщо не місяців. Є також ймовірність, що він уже мертвий. Це неможливо дізнатися. Вважається, що Путін використовував двійників у минулому, коли йому було погано, і Кремль може робити це зараз», — заявив інсайдер видання у розвідці.

За його словами, Путін очолює невелику групу високопосадовців, які повністю йому лояльні.

Справжній страх його поплічників полягає в тому, що як тільки буде оголошено про його смерть, може статися переворот у Кремлі, і російські генерали захочуть піти з України.

«Смерть Путіна зробить їх безпорадними та вразливими, тому вони кровно зацікавлені в тому, щоб говорити, що Путін живий, хоча може бути й протилежне», — додало джерело.

За словами офіцера російської спецслужби, у 69-річного господаря Кремля «важка форма швидко прогресуючого раку» і йому «залишилося не більше двох-трьох років». За інформацією джерела, Путін втрачає зір, страждає від головного болю та тремору кінцівок.

«Коли він виступає по телебаченню, йому потрібно, щоб на папері величезними літерами було записано все, що він збирається сказати. Вони такі великі, що на кожній сторінці міститься всього кілька речень», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Mirror, інформацію про смертельний діагноз глави кремлівського режиму було передано російським шпигуном колишньому агенту ФСБ Борису Карпічкову, який зараз живе у Великій Британії. У цьому повідомленні також було сказано, що, незважаючи на серйозні проблеми із зором, Путін «не хоче носити окуляри, бо це було б ознакою слабкості».

«Раніше він був стриманий з підлеглими, але тепер у нього трапляються напади неконтрольованої люті. Він зовсім збожеволів і майже нікому не довіряє», — йдеться в повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у травні низка ЗМІ повідомили про те, що путін смертельно хворий на рак. Російський соціолог Ігор Ейдман, який проживає в Європі, вважає, що подібна інформація покликана навіяти противникам Росії, насамперед, англійцям та американцям, що проти путіна не має сенсу проводити серйозні спецоперації, якщо він і так помре або втратить владу. Мовляв, головне — поки що хворий живий, його не злити, не робити різких рухів, щоб він не розпочав ядерної війни, а далі він просто зникне і все налагодиться".

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