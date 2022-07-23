У розвідці не виключають, що в Іран замість путіна міг літати його кульгавий двійник

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов засумнівався в тому, що 19 липня до Ірану літав президент росії володимир путін, і не виключив, що це міг бути двійник господаря кремля.

Як передає «ТСН», під час пресмарафону Буданов звернув увагу на кадри виходу з літака російського президента, який помітно шкутильгав, а на останній сходинці якось дивно стрибнув.

Буданову поставили запитання про стан здоров'я путіна, проте він не став відповідати прямо, а лише натякнув: «Погляньте, будь ласка, момент виходу умовного путіна з літака. Чи це путін взагалі?»

У пресі періодично з'являється інформація про те, що господар кремля важко хворий, а то й давно мертвий.

Зокрема, джерело видання Daily Mirror стверджувало, що виступи путіна в ЗМІ, швидше за все, були попередньо записані, і що його двійник міг використовуватися на публічних заходах, таких як парад перемоги у москві 9 травня.

Фото — скріншот

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