Григорій Козловський розповів, як планує схуднути на 15 кг

Бізнесмен, почесний президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський розповів, що стрес та психологічні зриви на тлі ситуації в Україні призвели до того, що він почав набирати зайву вагу. Щоб покращити свій стан, бізнесмен вирішив пройти Майєр-терапію й схуднути на 15 кілограмів вже до кінця вересня.

Про це Григорій Козловський розповів під час отримання медичним центром Emily Medical Center, який належить бізнесмену, статусу сертифікованого центру терапії за програмою доктора Майєра.

Медцентр знаходиться у мальовничому природньому куточку на березі озера у лісопарковій зоні Львова, до площі Ринок — всього 4 км.

«В такі складні часи ми не зупиняємось, а продовжуємо будувати Україну. Ми дуже вдячні члену міжнародної організації Майєр-терапевтів, доктору Сеппу Фергелю, який наважився приїхати до України й високо оцінив нашу з дружиною роботу. Це дійсно хороша новина, оскільки Emily Medical Center став всього третім медцентром в Україні, який офіційно має можливість проводити Майєр-терапію», — заявив Григорій Козловський.

Бізнесмен зазнався, що почав набирати зайву вагу й вирішив пройти курс детокс-терапії за програмою доктора Майєра.

«Вже з 1 вересня буде щодня повідомляти про результати свого схуднення. Дай Бог, щоб у нас був мир, щоб була можливість лікуватися, відновлювати свій психологічний та фізіологічний стан», — додав Козловський.

Як відомо, терапія за доктором Майєром передбачає спеціальний курс з очищення організму від шлаків, токсинів та непотрібних йому жирів, розроблений австрійським ученим, доктором Францом Ксав’єром Майєром ще на початку 20-го століття.

Терапія передбачає дієтичне харчування, яке спрямоване на підвищення життєвих сил людини, за допомогою яких можна покращити здоров'я та позбутися хронічних захворювань. Як правило, медичні центри або спа-готелі, які мають статус сертифікованого центру Майєр-терапії, розташовані в місцевостях, де можливе усамітнення й є контакт з природою.

Також вважається, що терапія доктора Майєра корисна всім, незалежно від віку та наявності хронічних ускладнень чи захворювань.

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