«Вони приїжджали сюди заробляти»: Ольга Сумська розкрила залаштунки кінопроцесу та натякнула на брехню продюсерів

Українська актриса театру та кіно Ольга Сумська розкрила залаштунки зйомок у фільмах із російськими акторами. За словами народної артистки, до зарубіжних сусідів завжди було особливе ставлення на майданчику, у тому числі після 2014 року. Їх сприймали як зірок, виділяли окремі комфортні гримерні, платили гонорари вище, ніж українським акторам.

«Вони приїжджали сюди заробляти гроші. І немаленькі гроші. Ти приїжджаєш на майданчик і у твого російського колеги є райдер та окремий вагончик. Це теж питання. Потрібно запитувати у продюсерів, бо це болісна тема. Дуже важлива тема для нас», — сказала. Сумська в інтерв'ю проекту «Гроші» на YouTube.

Також актриса натякнула, що відповідальність за кінцевий продукт несуть продюсери, які запрошували російських акторів та продавали фільми в росію.

«Коли кажуть, що вони не будуть продавати серіал у росію, а потім виявляється, що він таки проданий. Продюсери обіцяли. Війна почалася», — сказала Сумська.

Раніше спалахнув скандал через зйомки продовження серіалу «Фортечна», в якому були задіяні російські актори. На Наталку Денисенко накинулися з критикою колеги. Вона пояснила, що новий сезон картини вийде українською та без російських артистів.

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