«Розводите зраду там, де її немає»: після скандалу Наталка Денисенко поїхала до Польщі зніматися в «Кріпосній»

Популярна актриса Наталка Денисенко, яку розкритикували за зйомки у продовженні серіалу «Кріпосна», де нібито знімаються російські актори, поїхала до Польщі, щоб продовжити роботу в четвертому сезоні проекту. Вона запевнила, що раніше неточно передала інформацію про участь російських акторів та нарвалася на жорстку критику з боку українських колег. За словами Денисенко, представників країни-агресора в серіалі не буде.

«Зараз я перебуваю в Польщі на зйомках 4 сезону #кріпосна, яку організувала наша країна-побратим. З 24 лютого прийнято рішення дозняти завершальний сезон без участі російських акторів, задіяних у проекті, і також українською мовою. Так, довелося переписати сценарій, викинути багато сцен, але я вдячна всій команді, режисеру, продюсерам та головним замовникам нашого серіалу — польському ТБ за таку принципову позицію. Вкотре переконалася у великодушності та братерстві Польщі», — пояснила Наталка в Інстаграм.

Вона також дорікнула колегам за те, що розвели ср*ч навколо зйомок. Каже, їй було неприємно, але з іншого боку — цікаво, бо в таких стресових ситуаціях «коршуни» скинули маски. Акторка заявила, що для неї неприйнятно співпрацювати з ворогом. Але вона дякує тим російським артистам, хто засудив війну.

«Знаю, що є російські актори, які давно живуть в Україні, мають тут сім'ї, і успішно вчать українську, і хочуть отримати наше громадянство (але на час війни за документами це неможливо, потрібен час на перевірку), я теж вас підтримую!

Ну і обійми моїм колегам, які всі ці дні, не знаючи всіх нюансів ситуації, посилаючись на мої неофіційні роздуми-коментарі, цькували мене. Так не можна, дорогі, бо поки що ми «їмо одне одного без розбору», перемога затримуватиметься. Має бути соромно за те, що розводите зраду там, де її немає!", — звернулася Денисенко до колег.

Раніше Наталка Денисенко нарвалася на хейт через задерикуватий танець, який у мережі назвали недоречним.

Актриса пояснила, чому не вірить «голубам миру» та вважає режисерку Оксану Байрак зрадницею.

Фото instagram.com/natalka_denisenko

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