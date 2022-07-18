«Пожаліла поляків»: Наталка Денисенко потрапила у скандал, вирішивши зніматися разом із акторами з країни-агресора

Відома українська актриса Наталія Денисенко ухвалила рішення продовжувати зніматися у серіалі «Кріпосна», де також грають і російські актори. І це при тому, що її чоловік у лавах ЗСУ захищає країну від російських же агресорів!

Про це в соціальній розповіла її колега по сцені Валерія Ходос, яка розірвала після 24 лютого будь-які зв'язки з колегами з росії і заявила, що для неї немає «хороших росіян».

Позицію Валерії підтримала Ганна Кошмал, яка знялася у «Сватах», відома журналістка Яніна Соколова та багато українців.

Сама Наталка також відповіла колезі. Вона в коментарях під постом Валерії в Instagram зазначила, що справді українці не мають жодного морального права зніматися в російських проектах і з російськими акторами.

«Знаю Лєра, що в цьому відео ти говориш зокрема про мене та про наш український проект „Кріпосна“, де до війни знімалися російські актори… Тому маємо написати тут, що так, ми не маємо морального права зніматися в російських проектах і ставати в кадр з російськими акторами! Як це було в моїй та твоїй роботі теж!» — зазначила Наталка.

Втім, Денисенко каже, що все ж таки прийняла рішення продовжити зйомки в серіалі, хоча принципово не з'являтиметься з російськими акторами в одному кадрі. Знаменитість запевняє — її мотивом стало те, що на вихід стрічки дуже чекають поляки.

«Я для себе прийняла рішення досягти цього проекту і принципово не ставати в кадр з акторами ворожої країни! І віддати, нарешті, знятий нашими українськими людьми наш проект „Кріпосна“, якого дуже чекають польські глядачі. Поляки дуже чекають цього серіалу, бо там є також їхні польські актори і 90% українських акторів», — зазначила Денисенко.

Але багато користувачів все ж таки не зрозуміли позиції Наталки і розкритикували її за зйомку в серіалі.

«Чекають поляки чи ні, але те, що ви робите — гидко і принизливо. І це не виправдання!», «У вас останні гроші, що не можете відмовитися від зйомок? Я впевнена, що поляки все зрозуміють. Якщо б хотіли і режисер, і склад акторів — знайшли б гідний вихід із ситуації. Я не розумію, як можна так чинити? Де гідність? Де спротив?» — пишуть обурені українці.

Раніше на актрису обрушилася хвиля критики після того, як виклала в мережу відео свого задерикуватого танцю — багато хто вважав такі навмисні веселощі недоречними.

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