Смерть від вогню: на Прикарпатті троє людей загинули у палаючій траві

На Прикарпатті загинули троє людей внаслідок підпалів сухої трави. Про це повідомили у ДСНС.



Зокрема, у селі Боднарів Калуського району під час спалювання залишків сухої рослинності та стерні загинув 73-річний чоловік.



У селі Нові Кривотули Тисменицької громади горіла стерня та суха трава на полі на загальній площі 700 квадратних метрів. На місці пожежі було виявлено тіло 74-річного чоловіка.



У лікарні померла 69-річна жінка, яка одержала опіки на пожежі сухої трави у селі Хотимир Обертинської громади Івано-Франківського р-ну.



У ДСНС вкотре закликали українців не спалювати сухостій та стерню, щоб не втратити життя.



Нагадаємо, на Полтавщині правоохоронці затримали сімох чоловіків за підпал сухостою. Кожен із затриманих отримав 15 діб громадських робіт та штраф по 6150 гривень.

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