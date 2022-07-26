Клуб УПЛ представив ефектну красуню-ведучу: фанати у захваті (відео)

Футбольний клуб «Металіст 1925», який посів у недограному через вторгнення росії чемпіонаті України 10-е місце, представив ефектну клубну ведучу Дар'ю Лелюк, якій 25 липня виповнився 21 рік.

«Наша ведуча клубних соцмереж — Даша Лелюк», — йдеться у повідомленні ФК «Металіст 1925» у Instagram.

Блакитноока киянка розповідає про життя харківського клубу, висвітлює основні події у команді та радує вболівальників своєю появою у соцмережах.

«Головне, щоб губи не накачала, як Савіна (колишня бренд-амбасадор ФК „Металіст 1925“, дружина футболіста збірної України Валерія Бондаря. — Авт.). Тому що на це неможливо було дивитися», «Оце посилення», «Вона чудова», «Ну все, Даша, я твій фанат», — пишуть підписники в коментарях.

Відомо, що Дар'я Лелюк навчається у театральному університеті Карпенка-Карого на актрису театру та кіно. Також дівчина знімається у кліпах відомих українських артистів. Наприклад, за її роботою можна спостерігати у кліпі на пісню Wellboy «Вишні».

Крім того, Даша має досвід роботи моделлю. А ще вона – професіональна танцівниця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наречена футболіста оригінально надихнула гравців «Шахтаря» та «Динамо».

Фото ФК «Металіст 1925», Instagram

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